Maltempo, in Emilia Romagna pioggia che gela: rischio frane

Il maltempo non darà tregua nemmeno domani. Ancora pioggia che gela da Piacenza fino a Modena. E così è scattata l'allerta gialla della Protezione civile. L'allarme riguarda di fatto tutte le zone delle vallate e della pianura del settore centro occidentale. Inoltre l'Arpae Emilia-Romagna ha diramato un'altra allerta gialla per rischio frane e per il maltempo per i territori di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma.



Sul fronte della viabilità resterà ancora chiusa la Bidentina da Campigna fino a Passo della Calla. Slavina anche nel Reggiano. Va segnalata anche la chiusura della provinciale n.18 das Ospitaletto al Passo Pradarena. Intanti proseguono gli interventi dei pompieri a causa del maltempo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti diffusamente durante la notte, soprattutto in Romagna (dalla provincia di Ravenna sono arrivate la maggior parte delle segnalazioni) e in provincia di Ferrara. Le tipologie di intervento sono: sgombero rami e piante, rimozione di ghiaccioli pericolanti, risoluzione di situazioni con camion intraversati. Nella zona di Rimini, infine, è stata messa a disposizione una turbina per permettere l'accesso ad un allevamento.