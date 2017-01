Maltempo, Emiliano: "Se avete bisogno di aiuto chiamatemi, ecco il cellulare"

"Ovviamente non devo certo ripetervi che se non ci sono motivazioni valide dovete stare a casa senza rischiare inutilmente e senza ingombrare le strade, vero?". Lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sul suo profilo facebook a proposito delle nevicate abbondantissime che hanno colpito diverse aree della regione. "La situazione è in peggioramento fino a stasera - aggiunge - e proseguirà probabilmente fino a lunedì. Calma e gesso. Se avete bisogno di aiuto chiamate prima il vostro sindaco e poi me".

E infatti Emiliano indica esplicitamente nel post il suo numero di cellulare. "Forza che ce la facciamo", scrive Emiliano. Che poi, parlando con l'Adnkronos e replicando a qualche polemica che si è sollevata nelle ultime ore, ha spiegato: "La Puglia non si è fatta sorprendere da questa ondata di gelo e dalle nevicate copiose che hanno coinvolto quasi tutta la regione. Eravamo preparati ma il maltempo è stato eccezionale. Due giorni di tormenta di neve credo che non abbiano precedenti nella storia della Puglia. È andata, tutto sommato, abbastanza bene, nel senso che non ci sono stati incidenti, non ci sono stati ritardi, a parte il pullman di turisti di Laterza che effettivamente è stato sorpreso dalla neve ma devo dire che chi li trasportava ha commesso una imprudenza perché le previsioni erano chiare. A parte questo l'ondata era preponderante e non poteva essere vissuta come se niente fosse. All'aeroporto di Istanbul, investita da una perturbazione simile a quella della Puglia, sono stati cancellati 500 voli, a Bari molti di meno. Tutto sommato sono soddisfatto di come il dispositivo abbia funzionato".