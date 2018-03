Maltempo, gli esperti: "Crollo termico di 10 gradi in poche ore"

Torna il maltempo. Questa volta gelo e pioggia si abbatteranno sul Centrosud con l'arrivo di una nuova perturbazione. Di fatto dopo la tregua di oggi torneranno nuovamente le precipitazioni con una drastica diminuzione delle temperature che secondo gli esperti di 3bmeteo "crolleranno di 10 gradi in poche ore". E così quella che è appena iniziata è stata ribattezzata "primavera glaciale".



A spiegare all'HuffPost quello che ci aspetta è il meteorologo Edoardo Ferrara: "Fino a domani - spiega - piogge e rovesci colpiranno soprattutto il medio versante adriatico e il Sud, con locali temporali e grandinate. Precipitazioni sono previste anche sulle centrali tirreniche, specie Lazio, ma in esaurimento a partire dalla Toscana. Giovedì ci sarà ancora maltempo al Sud, mentre la situazione andrà migliorando al Centro. Per il Nord invece - aggiunge Ferrara - si profila una tregua, dopo i residui rovesci di martedì, con sole prevalente e tempo in prevalenza asciutto per diversi giorni". Questa nuova perturbazione porterà anche la neve a bassa quota prima al Centro tra Toscana, Umbria e Marche. Neve anche su Campania, Lucania, Gargano e Molise.