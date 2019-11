Maltempo, frana muraglione a Ospedaletti, sindaco si auto-sgombera

Il maltempo ha fatto la sua comparsa anche nell’estremo ponente della Liguria, che dalla mezzanotte è in allerta rossa. Una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco. A Ospedaletti, in provincia di Imperia, la frana di un muraglione ha comportato lo sgombero di diciotto persone, tra cui lo stesso sindaco della cittadina delle Rose, Daniele Cimiotti (area centrodestra).

Lo smottamento ha interessato due condomini e una casetta indipendente, che è quella dove abita il primo cittadino: “Mi sono auto-evacuato - afferma Cimiotti -. Io andrò a dormire da parenti, chi invece non dovesse trovare una sistemazione alternativa, può usufruire dell’hotel Firenze”.

Sul posto sono accorsi anche la polizia locale e i tecnici del Comune. A Ventimiglia, invece, si è notevolmente alzato il livello del fiume Roya, dopo l'apertura della diga di Meches, a Casterino, nella Valle delle Meraviglie, sul versante francese della val Roya. Polizia locale e vigili del fuoco stanno controllando, dalle prime ore del pomeriggio, l'evolversi della situazione.

Sul posto è intervenuto pure il sindaco della città di confine, Gaetano Scullino. Sopralluoghi sono stati eseguiti, in mattinata, lungo tutto il greto del fiume, dove solitamente trovano ripari di fortuna i migranti. Al momento, comunque, c’è ancora un metro di margine, prima che il fiume possa esondare e travolgere la strada.

A scopo precauzionale è stato chiuso l’accesso alla passerella pedonale Squarciafichi. A Bordighera, poi, una mareggiata rischia di di scaraventare sull’asfalto alcune imbarcazioni. Per fortuna non si sono registrati danni, ma la situazione viene costantemente monitorata, visto che l’acqua ha già invaso il bacino portuale.

Protezione civile e Prefettura di Imperia sono in costante collegamento. La pioggia continua a scendere con insistenza e l'allerta rossa è stata prorogata anche per la giornata di domani. Il terreno ormai zuppo d’acqua inizia a cedere in diversi punti della provincia.

Le frane, soprattutto quelle piccole, stanno toccando, a macchia di leopardo, tutto l’Imperiese: a partire dal quartiere Arziglia di Bordighera, dove alcuni massi si sono riversati sull'Aurelia, senza tuttavia interrompere la circolazione; così come sulla strada provinciale per Seborga, nell’immediato entroterra della cittadina delle Palme. Frane anche a Imperia e a Camporosso.

A Sanremo uno smottamento ha interessato un’abitazione e sul posto è ancora in atto un sopralluogo dei vigili del fuoco. Allagamenti si registrano un po’ ovunque. In diverse località sono stati chiusi i sottopassi e l'accesso all'area portuale. Lo stato di allerta ha comportato anche la cancellazione di numerosi eventi di cultura e di spettacolo.