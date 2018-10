Maltempo, l'accusa del meteorologo: "Previsioni fatte da incompetenti"

Sole e caldo fino a qualche giorno fa, poi nubifragi e alluvioni che stanno mettendo in ginocchio gran parte d'Italia. Un clima impazzito? No, tutta colpa di chi fa le previsioni.

A sostenerlo è Franco Prodi, fisico, meteorologo e ricercatore del Cnr, secondo cui nella meteorologia italiana "ci vuole un salto di cultura" e più scientificità.

"Purtroppo continuiamo a contare i morti e i danni, senza neppure conoscere i dati sui fenomeni che si sono verificati", dice l'esperto a il Mattino, " Gli eventi di questi giorni con una bassa pressione e quindi richiamo di aria africana e vento molto forte non hanno di per sé natura straordinaria. Per un meteorologo era sufficiente vedere quanto fossero ravvicinate le isobare. Il sistema di previsione italiano è completamente allo sbando. È cresciuto per sovrapposizioni, partendo dall'Aeronautica per poi vedere la regionalizzazione e quindi il tentativo di unificazione da parte della Protezione civile. Tali sistemi non ben coordinati portano a un servizio scarsissimo, nei confronti internazionali ".