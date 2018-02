Maltempo, la neve imbianca Napoli. Ancora disagi a Roma

Prosegue l'ondata di freddo e gelo su tutta Italia. Dopo che la neve ieri ha imbiancato Roma, oggi a risvegliarsi sotto un candido manto bianco è Napoli.

Da questa mattina il cielo sulla Capitale è sereno, ma le scuole sono rimaste chiuse (lo stop potrebbe durare 9 giorni) e si registrano ancora forti disagi per quanto riguarda i trasporti. Luceverde Roma, account social gestito da Aci e Polizia Locale del Campidoglio, segnala "condizioni di guida difficoltose e possibili tratti ghiacciati" invitando "gli automobilisti ad adottare comportamenti alla guida dei propri veicoli idonei alle condizioni meteo". Ancora caos nei servizi ferroviari ma, come previsto dai piani neve e gelo, sarà garantito l'80% dei treni Alta Velocità e il 50% dei treni del trasporto regionale Lazio.

Neve a Napoli

La nevicata abbondante ha sorpreso questa mattina la città partenopea. Il sindaco De Magistris ha disposto la chiusura delle scuole e ha invitato a uscire "solo se necessario". La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata a Napoli e in tutta la Campania. Bloccato anche il traffico aereo e pista chiusa a Capodichino per scarsa visibilità. La fitta neve impedisce di avere il controllo in fase di decollo e atterraggio e quindi sono stati fermati gli aeromobili nello scalo aereo.

Nevicate intense si sono registrate in diverse aree d'Italia, su tutta la dorsale adriatica. Situazione in miglioramento in Molise, ma le scuole rimangono chiuse anche oggi. Stessa situazione in Pugli e in Basilicata dove, dopo la tregua di questa notte, ha ripreso a nevicare.

Allerta meteo anche in Sardegna. Le nevicate sono state abbondanti soprattutto nell'alta Gallura e nel Nuorese dove alcune strade sono ghiacciate.

Freddo siberiano in tutto il Nord con temperature abbondantemente sotto lo zero: dai -29 ° della Val di Susa ai -25° di Fusine, a Udine.

Le previsioni

Annunciata per giovedì una nuova ondata di freddo e neve su tutta la Penisola.