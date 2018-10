Maltempo al Nord-Ovest La Sardegna sott'acqua

Una fortissima pertubazione atlantica sta per abbattersi sul Nord-ovest. Piogge con rischio alluvione sono già presenti sulla Sardegna e potrebbero toccare nelle prossime ore il Piemonte e la Liguria. Secondo gli esperti meteo le precipitazioni potrebbero arrivare sulla Liguria di ponente con "quantitativi d'acqua anche eccezionali".

Allerta rossa in Sardegna, crolle un ponte

In Sardegna le autorità hanno diramato l'allerta rossa per i settori orientali e meridionali dell'isola e arancione sulla Gallura. Il ponte della Scafa, che collega Cagliari alla statale 195 verso Capoterra e Pula, è crollato a causa delle abbondanti precipitazioni e dei venti forti: la strada è ora tagliata in due, ma fortunatamente la circolazione era già stata vietata da stamattna.

Le previsioni

Un vero e proprio cambiamento delle condiizoni climatiche dovrebbe arrivare nel corso della notte. Nella giornata di domani il maltempo dovrebbe intensificarsi sempre sulla Liguria e sul Piemonte. Poi le piogge si dovrebbero spostarsi sulla Toscana con precipitazioni sulle province di Livorno e Pisa fino alla serata di domani.

Antonio Sanò de ilmeteo.it prova a tracciare un quadro chiaro di quello che ci aspetta: "I quantitativi di pioggia attesi nelle prossime ore sulla Liguria e sul Piemonte potrebbero raggiungere anche i 200-300 litri d'acqua per metro quadro in sole 12 ore, con rischio alluvionale su queste regioni. Sanò annuncia infine un weekend più soleggiato su gran parte d'Italia, a parte qualche occasionale temporale sulle due isole maggiori".