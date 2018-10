Maltempo. Nuova allerta meteo in Sicilia e Sardegna

Maltempo. Nuovo avviso della Protezione Civile, sono attese violente piogge in Sicilia e una criticità arancione in Sardegna. Continua la spiccata instabilità sulla Sardegna e le regioni meridionali del nostro Paese. Dalle prime ore di domani la Sicilia verrà investita da forte maltempo associato a venti di una certa intensità. Le precipitazioni saranno diffuse, localmente molto intense e potrebbero essere accompagnate da fulmini e grandinate. Sulla base dei dati pervenuti, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate che dovranno provvedere all’attivazione dei sistemi di protezione, ha emesso un’allerta di condizioni meteorologiche avverse. Il bollettino nazionale di criticità e allerta è consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it), dove viene continuamente aggiornato in base all’evoluzione dei fenomeni.

Il comunicato prevede fin dalle prime ore di domani 18 ottobre, forti venti sud-orientali, se non addirittura burrasca, sulla Sicilia, in particolar modo nella parte meridionale dell’isola, in attenuazione dal tardo pomeriggio-sera. Sulle isole minori dello Stretto di Sicilia sono previsti rovesci di carattere temporalesco. I fenomeni saranno di notevole intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e attività elettrica elevata. Sulla parte orientale e meridionale della Sardegna è stata proclamata l’allerta arancione, mentre sul settore sud-orientale della Sicilia, l’Abruzzo e la Basilicata, l’allerta è di colore giallo, con fenomeni da deboli o moderati. Le informazioni specifiche sui vari territori sono gestite e comunicate dalle strutture territoriali, in continuo contatto con il Dipartimento. Per quanto riguarda le temperature, non vi saranno particolari variazioni. Sulla Liguria centro-occidentale i venti saranno forti, in attenuazione durante il corso della giornata. I mari saranno agitati nel Canale di Sardegna e nello Stretto di Sicilia; molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna, il Tirreno meridionale, il Tirreno centrale e lo Ionio meridionale.