Maltempo con pioggia gelata: chiusi tratti su A1 e sulla A26

Ancora neve e gelo sull'Italia. Problemi sulla viabilità al centro nord con la chiusura del tratto dell'A1 dalla complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bologna. In Piemonte strade chiuse sulla A26 nel tratto Genova-Gravellona Toce tra gli svincoli per la Torino-Piacenza e la Genova-Ventimiglia. "Come noto, la pioggia gelata - spiega Autostrade per l'Italia - non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale. La chiusura è pertanto l'unico provvedimento atto a garanzia della sicurezza e viene attuata con le modalità e nei tempi previsti dai piani neve vigenti".



Per quanto riguarda le previsioni per la giornata di oggi al nord è prevista nuovolosità con precipitazioni diffuse sulle Alpi occidentali, in Piemonte, sui rilievi liguri e tra Lombardia ed Emilia Romagna. Al centro nubi e rovesci sulla Sardegna, nuovole anche sulla Sicilia. In searata la situazione dovrebbe migliorare soprattutto tra Toscana e Lazio. Si attendono forti temporali anche su Campania, Basilicata occidentale e Calabria. Miglioramenti nella notte sulla Sicilia e sulle aree adriatiche e ioniche.