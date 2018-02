Maltempo, temperature in calo in tutta Italia

L'inverno, quello vero, è arrivato. Febbraio sarà nella morsa del gelo e di fatto da questo weekend il maltempo investirà tutta la Penisola da nord a sud. Le piogge intense arriveranno sul Veneto, Friuli, Toscana e Calabria. Poi toccherà anche all'Emilia Romagna.



Qualche precipitazione sarà registrata anche sulle Isole con schiarite sullo Ionico. Nella serata di sabato 3 arriveranno miglioramenti con fenomeni residui al Sud e su Marche e Romagna. Sul fronte neve è scattata l'allerta valanghe in Emilia Romagna. Fenomeni di questo genere potrebbero verificarsi sull'Appennino emiliano centrale. Ci sarà anche Bora sulle zone del Triestino e Scirocco al centro Sud. In questo quadro va anche sottolineato anche il rischio mareggiate. Nel complesso la nuova settimana sarà molto più fredda rispetto alle ultime e arriverà una sciabolata Artica dal Nord Europa. Secondo 3bmeteo.com "il mese di febbraio si presenterà più invernale rispetto a gennaio".