Mamma esce di strada: figlio (ferito) di 6 anni chiama il 112 e la salva

La mamma che alla guida dell'auto esce di strada e finisce in una scarpata, il figlio di sei anni che, pur ferito, telefona al 112 e lancia i soccorsi. È la storia di un bambino sveglio e coraggioso quella verificatasi la sera dell'antivigilia di Natale sulla strada provinciale che collega San Valentino in Campo, paesino dell'Alto Adige, a Bolzano. La donna, 38 anni di origini brasiliane, per cause al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge, è uscita di strada precipitando nella sottostante scarpata per circa 150 metri. In quel punto la strada molto probabilmente era ghiacciata.

Nell'incidente la donna si procura gravi lesioni. Successivamente in ospedale a Bolzano le verrà diagnosticato un politrauma ma non è in pericolo di vita. Il figlio di sei anni è ferito anche lui ma, senza disperarsi, prende in mano il telefono cellulare e chiama il 112 spiegando l'accaduto e soprattutto indicando la posizione. Sul posto si recano carabinieri ma anche ambulanze, uomini del soccorso alpino e vigili del fuoco volontari che dopo un lungo intervento salvano donna e bambino.