"Mamma ora uccidimi, ti prego". I messaggi del bimbo autistico di 8 anni

Jack Rogan è un bimbo autistico di 8 anni. Soffre e la mamma non sa come aiutarlo. È disperata, Kerry Linnell, 43 anni, e ha affidato la sua storia ai social network. Nei giorni scorsi Jack avrebbe tentato di togliersi la vita con delle forbici. E non è la prima volta che parla della possibilità di morire.

I tentativi di suicidio

Secondo quanto ha raccontato la donna ai giornali britannici, il bimbo avrebbe iniziato a manifestare i primi segni di insofferenza quando ha cambiato scuola. "J ack mi ha fatto trovare dei bigliettini nei quali mi fa capire che vorrebbe essere ucciso da me - ha detto la donna - Mi scrive: ‘perché sono una persona così cattiva?' e ‘tutti si dimenticano di me’. Spesso mi chiede perché non ha amici e una volta ha scritto che vorrebbe essere messo sotto terra al cimitero. Col tempo che passa diventa più grande e si rende conto di quanto sia diverso il mondo per lui, e questo lo fa sentire in qualche modo una brutta persona ". I bigliettini sono sconcertanti: "Vorrei che mamma mi uccidesse", ha scritto una volta. E ancora: “Vorrei bruciare vivo” oppure “vorrei essere in un cimitero”.

I pochi posti all'ospedale