Il manager delle star Ferdinando Salzano è indagato per minacce e ritorsioni

È indagato dalla procura di Padova per violenza privata dopo la denuncia della manager Valeria Arzenton. Il titolare dell’agenzia di spettacolo Friends&Partner, Ferdinando Salzano, è accusato di presunte minacce e ritorsioni verso la Zed, una società che organizza e promuove eventi musicali nel Nordest, gestita dalla stessa Arzenton insieme a Diego Zabeo. Insieme al manager delle star, la procura patavina ha inserito nel fascicolo due collaboratori, anche loro indagati per violenza privata.

Come riporta La Stampa, i fatti risalgono al mese di ottobre del 2018 e si riferiscono all’organizzazione di un concerto di Alessandra Amoroso. In tale contesto ci sarebbero state delle minacce della Friends & Partner nei confronti di Zed. Secondo la ricostruzione della magistratura, la società di Salzano avrebbe preteso di utilizzare la Kioene Arena, convenzionata con la Zed, attribuendosi la fiscalità dell’evento e obbligando gli imprenditori locali ad accettare le sue condizioni, nonostante fosse ospite in casa di altri. Tutto questo con la minaccia di non pagare un debito passato di 313 mila euro. Inoltre, Salzano avrebbe imposto non solo la data dell’evento ma anche le condizioni organizzative, come il canale di vendita dei biglietti. In sostanza, Zed aveva stabilito di venderli anche attraverso il circuito TicketMaster ma con una mail inviata a ottobre 2018 la Friends&Partner avrebbe ordinato di utilizzare solo TicketOne.

Il caso è gestito dal pubblico ministero padovano che ha usato come materiale i nastri delle interviste registrate dal telegiornale satirico Striscia la notizia. Queste interviste però non sono mai andate in onda perché gli intervistati non hanno dato l’autorizzazione. Intanto, l’Agcom ha aperto un’istruttoria per abuso di posizione dominante, con l’aggravante di minacce, ritorsioni e boicottaggio.

Luigi Isolabella, legale di Ferdinando Salzano, ha sottolineato in una nota “ di non avere alcuna notizia formale circa l'esistenza di tale inchiesta e non ritengo che la stampa sia la sede opportuna per commentare l'operato dell'Autorità Inquirente in relazione a indagini ancora in corso ”. E ha aggiunto che Salzano e i suoi collaboratori sono estranei alle accuse riportate questa mattina sui giornali e sono pronti a dimostrare di aver agito in modo corretto.

Salzano tutela gli interessi di numerosi artisti fra i quali Claudio Baglioni a Antonello Venditti, passando per Zucchero e Ligabue, Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Emma Marrone, Elisa, il Volo e tanti altri.