Manchester, condannato falso eroe: derubò vittime dell'attacco

Quattro anni e 3 mesi di carcere per il falso eroe di Manchester. Un homeless, inizialmente elogiato per l'aiuto prestato alle vittime dell'attentato alla Manchester Arena, è stato condannato per i furti commessi il 22 maggio dello scorso anno dopo l'esplosione avvenuta durante il concerto di Ariana Grande.

Così ha truffato tutti

Nella drammatica serata, morirono 22 persone e altre 59 rimasero ferite. Il 33enne Chris Parker, come hanno documentato le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, rubò una borsa e un cellulare a due vittime dell'attentato. " Lei non era l'eroe che ha finto di essere. Era solo un ladro comune ", ha detto il giudice David Hernandez pronunciando la sentenza.

L'accusa ha ammesso che Parker fornì un aiuto, seppur limitato, ad alcune vittime. Ma, soprattutto, sfruttò le circostanze per derubare le persone colpite dall'esplosione. Subito dopo l'attentato, Parker beneficiò anche delle donazioni di cittadini colpiti dall'eroismo dell'homeless. Vennero raccolte 50.000 sterline che, alla luce della verità appurata nel processo, verranno restituite ai donatori.