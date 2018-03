Manda foto hot all'alunno 14enne e fa sesso con lui: arrestata insegnante

Un'insegnante delle scuole medie è accusata di aver inviato foto hot, e poi di aver fatto sesso, con un suo alunno di 14 anni.

È successo a New Smyrna Beach, cittadina della contea di Volusia, nello stato della Florida. Stephanie Peterson, docente di scienze di 26 anni, avrebbe mandato sul cellulare di un suo alunno di 14 anni, quindi alle scuole medie, foto e video dal contenuto osé. In particolare si tratterebbe di filmati di spogliarelli fatti proprio dall'insegnante. Da questo scambio di messaggi, come riporta il Sun, sarebbe nata una relazione tra i due.

A far emergere la vicenda sono i genitori del ragazzo che, notando un comportamento del figlio diverso dal solito e dopo varie insistenze, sono riusciti a farsi raccontare quanto stava succedendo tra lui e l'insegnante. A seguito della denuncia, la docente è stata arrestata e dovrà rispondere dei reati di atti sessuali con minore e diffusione di materiale pornografico a minore.