Marcello Foa si dimette da RaiCom

Passo indietro di Marcello Foa. Il presidente della Rai si è dimesso dalla guida di RaiCom. Lo stesso hanno fatto anche i consiglieri d’amministrazione Rai Beatrice Coletti, Igor De Biasio e Giampaolo Rossi, che hanno annunciato le dimissioni dal cda di RaiCom e Rai Pubblicità come segno di "rispetto per le istituzioni parlamentari". Al contempo, però, hanno ribadito "l’assoluta legalità, la piena coerenza statutaria e ragionata esigenza organizzativa e di controllo di Gruppo" che aveva determinato l’accettazione dell’incarico in RaiCom. A loro parere, dunque, il "doppio incarico" era pienamente legittimo.

"Il Cda della Rai - sottolinea il presidente Foa in una lettera all’amministratore delegato di Viale Mazzini Fabrizio Salini, al cda e al collegio sindacale condivisa in apertura di Consiglio - mi ha designato alla presidenza di RaiCom su proposta dell’ad. Avendo consultato preventivamente l’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze e preso atto della sua condivisione, l’Assemblea di RaiCom mi ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa. Ho accettato la nomina - prosegue Foa nella lettera - con spirito di servizio, nella consapevolezza della piena legittimità e correttezza dell’iter societario e autorizzativo seguito, e rinunciando al compenso deliberato dall’Assemblea RaiCom, in assenza di una specifica policy in materia da parte della capogruppo Rai spa".