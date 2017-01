Il marchio 'Corona' contro Donald Trump: "L'America è già grande"

"Let's America great again", inizia così lo spot del marchio di birra, la Corona, di proprietà della holding messicana Grupo Model, ideato per contestare le politiche messe in campo da Donald Trump.

La pubblicità prende in prestito lo slogan utilizzato dal neopresidente in campagna elettorale (Make America great again, ndr) per sottolineare che l'America è sempre stata grande e lo è ancora. Non ha bisogno di tornare a essere grande.

Il motto alla fine del video è chiarissimo: "Desfronterizate", quindi esci dalla logica delle frontiere, supera le distanze, fai tesoro delle differenze. L'America non deve tornare a essere grande perché lo è già perché è "la terra delle opportunità, una terra con più di un miliardo di persone, selvaggia, multiculturale, unita. Basta usare il nostro nome per generare divisioni".

E ancora: "Siamo la terra del miscuglio, siamo il continente che tocca i due poli, siamo l'ombelico del mondo e anche il suo polmone, siamo sangue caliente col gusto piccante, siamo passione, siamo tutto, siamo poesia, arte e canto, siamo rivoluzione costante, celebrazione innegabile, siamo 35 stati uniti e oggi abbiamo una sola bandiera perché gli americani sono tutti".

Uno spot quindi che vuole lanciare un messaggio chiaro a Donald Trump, uno spot dove non ci sono birre e brindisi ma solo persone. (GUARDA IL VIDEO)