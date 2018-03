Matera, anziana elettrice di 85 anni ha un malore al seggio e muore

Una donna di 85 anni è morta oggi al seggio elettorale a Matera, in Basilicata, a causa di un malore. L'anziana, che si era recata alle urne per votare alle elezioni politiche, si trovava nell'atrio della scuola elementare in cui era stato allestito il proprio seggio quando si è sentita male improvvisamente. Un malore, come si è scoperto poi dall'esame del medico, che le doveva risultare fatale.

L'anziana elettrice, che era arrivata a scuola nel pomeriggio accompagnata dal marito, è stata subito soccorsa e fatta accomodare su una sedia sempre all'interno dell'atrio dell'istituto scolastico, che si trova nel rione San Pardo, alla periferia della città lucana. Immediata - ma purtroppo inutile - la chiamata al numero di emergenza della guardia medica.

Tuttavia, come racconta la Gazzetta del Mezzogiorno, nonostante il pronto intervento degli uomini del 118, all'arrivo del medico in servizio sull'ambulanza di turno l'anziana donna era purtroppo già deceduta.