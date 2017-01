Maturità, le materie per la seconda prova: Latino al classico e Matematica allo scientifico

Il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, ha annunciato con un video lanciato sulla pagina Facebook, le materie della seconda prova scritta dell'esame di maturità 2017.

"Care ragazze e cari ragazzi ci siamo, questo è uno dei momenti più attesi da voi e dalle vostre famiglie. In tanti mi avete scritto in questi giorni su Facebook e so che state aspettando con curiosità, emozione e interesse", così la Fedeli nel video. E dunque le materie: Latino al liceo classico, Matematica allo scientifico, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali.

La maturità 2017 avrà inizio mercoledì 21 giugno, con la prova di italiano. Il 22 giugno sarà la volta della seconda prova scritta, nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. Quest'anno la prima prova scritta è affidata a commissari esterni, mentre la seconda prova scritta è affidata a commissari interni.