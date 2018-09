Maxi furto al Ritz di Parigi: rubati gioieilli da 800mila euro a principessa saudita

Un altro "colpo gobbo" all'hotel Ritz di Parigi. Una principessa saudita - di cui non è stata svelata l'identità - ha denunciato la scomparsa dei suoi gioielli dalla suite del celebre albergo sulla Place Vendome.

I ladri si sono impossessati di preziosi del valore stimato di ben 800mila euro che non erano stati riposti in cassaforte, ma lasciati incustoditi nelle stanze affittate per oltre mille euro a notte. Sul posto non sono stati trovati segni di effrazione.

Dal Ritz non ha ancora commentato la denuncia, ma se venisse confermato, sarebbe il secondo furto dell'anno nel lussuoso albergo della capitale francese: a gennaio, infatti, i rapinatori portarono via dai negozi della hall gioielli - poi recuperati - per un totale di 4 milioni di euro, sfondando a colpi d'ascia le vetrine al piano terra dell'edificio. La zona, pur nel pieno centro storico di Parigi, non è nuova a rapine da svariate migliaia di euro.