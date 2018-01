Una maxi multa da 20mila euro dopo lo scontrino del salasso

Il ristorante di Venezia al centro di una vera e propria bufera dopo uno scontrino da 1143 euro per una frittura mista e 4 bistecche, è stato sottoposto ad alcuni controlli da parte dei Nas e da parte degli ispettori dell'Usl. Dopo i controlli, secondo quanto riporta il mattino di Padova, al locale è stata notificata una sanzione da 20mila euro. Inoltre all'interno del locale sono state riscontrate alcune irregolarità che potrebbero addirittura portare alla chiusura del ristorante da parte dei gestori cinesi.Insomma i proprietari del locale pagheranno a caro prezzo il passo falso dopo il maxi-scontrino.



Le verifiche all'interno del locale sono state fatte sulla metodo di conservazione degli alimenti, l'esposizione delle tabelle merceologiche ma anche sul rispetto delle delle norme sanitarie e anche sulle condizioni dei servizi destinati ai clienti. Infatti in tanti si erano lamentati per il bagno che a quanto pare versava in codizioni ingieniche poco idonee per un ristorante. Insomma a quanto pare la denuncia del super-conto fatta da 4 giapponesi ha avuto delle conseguenze con l'avvio delle procedure di controllo.