Melegatti, pandoro ai dipendenti: la scelta della multinazionale

Il gruppo Tal, azienda presente in Italia, Austria e Germania, ha partecipato all'iniziativa #NoiSiamoMelegatti. Un gesto di solidarietà inatteso che farà felici i dipendenti dell'azienda dolciaria in crisi.

Il regalo ai dipendenti

" Abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa - ha dichiarato il presidente del Gruppo Tal, Alessio Lilli a Il Gazzettino - perché da piccoli gesti e dal lavoro della comunità si possono ottenere grandi risultati, e volevamo essere parte di questo progetto che ridà forza e speranza a oltre trecento persone ". I dipendenti dell'azienda di tutti le sedi riceveranno come regalo il pandoro dell'azienda di Verona.

Grazia all'iniziativa dell'azienda dolciaria i dipendenti potranno ricevere gli stipendi arretrati. L'aziende Melegatti prima di settembre viaggiva in acque tormentate e non riusciava a pagare i salari. Ora grazie a tutti quelli che hanno aderito alla campagna per salvare lo storico brand italiano, l'azienda può progettare la campagna di Pasqua con più tranquillità.