Oltraggio choc a Meloni: sul web finto video porno nel silenzio femminista

Chissà cosa avrebbero detto se fosse capitato a Laura Boldrini o a Maria Elena Boschi. Saremmo qui a parlarne da giorni, di "odio in rete", "pornofascismo" e tutto il resto. Ad essere vittima di una orrenda manipolazione a luci rosse, invece, è Giorgia Meloni. E chissà se la cosa farà discutere oppure no.

Qualche giorno fa la leader di Fratelli d'Italia è andata in visita alle terme di Cotilia, in provincia di Rieti. Qui la Meloni si era abbeverata ad una fonte d'acqua e aveva pubblicato - come da manuale di campagna elettorale - un video su Facebook. Bene. Fin qui nulla di strano. Peccato che qualcuno - ancora non è ben chiaro chi - abbia ben pensato di manomettere il filmato e di renderlo un porno.

Inutile scendere nei particolari. Quel che basta sapere è che la leader di Fratelli d'Italia è diventata la protagonista di un film a luci rosse. In sostanza, come riporta oggi La Verità, la Meloni è finita in un videomontaggio in cui le immagini artefatte la mostrano intenta nel praticare sesso orale ad un nero. L'orredo oltraggio per ora non ha prodotto alcuna reazione indignata da parte delle femministe nostrane. Che cosa faranno, stavolta: si faranno sentire anche se la vittima è la Meloni?