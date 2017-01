Meningite, 36enne muore all'ospedale Cardarelli di Napoli

Un'altra morte per meningite, questa volta all'ospedale Cardarelli di Napoli dove un uomo di 36 anni è arrivato al pronto soccorso in stato di coma e in imminente pericolo di vita.

Sono state attivate, come da protocollo, tutte le profilassi necessarie mentre il direttore generale Verdoliva ha precisato che non esiste al Cardarelli alcuna emergenza a seguito di questo caso: "Ogni operatore sanitario o soggetto entrato in contatto con il paziente all'interno dell'area di competenza dell'azienda ospedaliera è stato sottoposto a profilassi antibiotica. Allo stesso modo è stata effettuata la bonifica dell'ambiente grazie ad una corretta areazione della struttura interessata e sono state già allertate le autorità sanitarie competenti".

I medici, secondo Verdoliva, hanno individuato immediatamente la natura dei sintomi ma nonostante questo "non è stato possibile stabilizzarne le funzioni ormai irrimediabilmente compromesse".