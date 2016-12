Meningite, la mail dell'istituto dopo la morte della maestra

Una maestra di una scuola elementare di Roma, la Cesare Battisti, è morta lunedì scorso per meningite meningococcica. A dare la notizia è stata la Asl RmC attraverso una mail inviata ai genitori dalla scuola. Lo storico istituto, immortalato nella serie tv 'I Cesaroni', si trova nel quartiere Garbatella. La Asl, venuta a conoscenza del caso di 'Meningite Batterica di n.d.d.', il 27 dicembre ha inviato questa email ai genitori in cui si legge che "Presi contatti telefonici con i rispettivi Laboratori di Microbiologia dei suddetti ospedali, è stata consigliata la profilassi antibiotica indicata per la Meningite Meningococcica, già praticata dal personale sanitario e dai familiari della paziente". "



Si raccomanda, perciò, previo consulto con il medico curante o pediatra - si legge ancora - l'assunzione per gli adulti, che abbiano avuto contatti stretti in un luogo chiuso per più ore al giorno con la professoressa (deceduta, ndr) di una cpr di Ciprofloxacina 500 mg. e l'assunzione di Rifampicina 600 mg. 1 cpr due volte al dì per due giorni per gli alunni della classe dove insegnava la suddetta docente".