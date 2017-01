Mentana frena le avances delle fan: "Ragazze, bevete alla mia salute"

Enrico Mentana, da quando ha acquisito dimestichezza con i social, sta vivendo una nuova giovinezza. Capita così che una innocente foto di Castel Sant'Angelo, a Roma, pubblicata su Instagram, diventi l'occasione per alcune ragazze di fare delle avances al direttore de La7.

"Direttore - si leggeva tra i commenti - ci siamo sfiorati tutto il giorno senza incontrarci: prima all'Isola Tiberina, poi a Castel Sant'Angelo. Che onore sarebbe stato! Ora siamo all'Emporio della Pace per un cocktail, sta a vedere che arriva anche qui, si palesi che le offriamo qualcosa!!! :)". E ancora: "Direttore, trovo ingiusto che ci troviamo a un tiro di schioppo senza incontrarci! Se solo avessi indosso la maglia per maratone...". Mentana, a queato punto, placa così le sue fan: "Ragazze, ci manca solo che uso Instagram per rimorchiare! Bevete alla mia salute".