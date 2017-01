Meredith, la Corte d'appello: "Inammissibile la richiesta di revisione di Rudy Guede"

È stata dichiarata inammissibile la richiesta dei legali di Rudy Hermann Guede di una revisione del processo per l'omicidio di Meredith Kercher: la Corte d'appello di Firenze ha emesso oggi la sentenza dopo un'ora di camera di consiglio.

Rudy, condannato a 16 anni per l'omicidio di Meredith Kercher, aveva fatto richiesta di revisione del processo in cui lui è l'unico condannato. Il primo novembre 2007, la studentessa inglese, in Italia per il progetto Erasmus, era stata trovata morta nella sua stanza a Perugia.

Dopo una prima condanna in primo grado di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, i due sono stati assolti in via definitva dalla Cassazione, mentre il cittadino ivoriano Rudy Hermann Guede è finito in carcere. I legali di Guede lo scorso agosto avevano richiesto una revisione del processo, ma oggi è stata negata.