Quel messaggio dei carabinieri sulla lavagna del seggio elettorale

Al seggio elettorale ospitato alla Scuola per l'infanzia San Romano, a Portonaccio, a fare da servizio di vigilanza c'erano i carabinieri. Oltre 48 ore a vegliare sul regolare svolgimento delle votazioni. Un lavoro duro che però non ha fatto perdere ai militari il senso civico e la gentilezza.

Il messaggio

I carabinieri dopo aver vigilato sulla correttezza e sulla sicurezza di elezioni ed elettori hanno lasciato un messaggio per i bambini, che per mesi e mesi vivono e studiano nelle aule della scuola San Romano. A chiusura del seggio è stato trovato il messaggio dei militari sulla lavagna: " Grazie per averci ospitato bimbi ".

Sicuramente il messaggio farà piacere ai piccoli (e anche alla maestre, che potranno cogliere l'occasione per spiegare il ruolo e l'importanza della forze dell'ordine)