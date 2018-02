Il messaggio dell'italo-canadese agli italiani: "Non piangete, spalate"

"Cari amici, qui in Canada questa notte sono caduti 40 centimetri di neve, ma la gente non piange, si arma di pala e si pulisce la casa". È il messaggio di un italo-canadese a tutti gli italiani che in queste ore sono alle prese con gli effetti delle intense nevicate.

"Mentre aspettano i mezzi del Comune, le persone per strada spalano la neve e puliscono la strada. Perciò, quando ci sono 5 centimetri di neve, non piangiamo perché il Comune deve passare a pulire le strade. Non ha senso" , continua l'uomo con un accento marchigiano. "Guardate tutte queste persone felici che puliscono la neve" .