Messaggio della Lucarelli a Ylenia: "Difendi il tuo ragazzo? Sei grave"

"Cara Ylenia, difendendo il tuo fidanzato stai buttando nel cesso la grande possibilità che il caso ti ha concesso e che ha negato a tante ragazze vittime come te della violenza di animali che non voglio chiamare uomini: quella di continuare a vivere", inizia così il messaggio che Selvaggia Lucarelli ha voluto inviare a Ylenia, la 22enne di Messina a cui l'ex fidanzato ha gettato della benzina addosso.

La vicenda

La ragazza ha sentito suonare alla porta della sua abitazione alle sei di mattina. Quando ha aperto è stata colpita da un getto di benzina infuocata lanciato dal suo ex fidanzato che, dopo essere scappato, ha deciso di andare dai carabinieri accompagnato dal suo avvocato. Dal letto d'ospedale in cui è ricoverata, a causa delle ustioni che le coprono il 13 per cento del corpo, Ylenia continua a gridare l'innocenza del suo ex fidanzato.

Il messaggio della Lucarelli

In un lungo post su Facebook, Selvaggia Lucarelli si scaglia contro l'atteggiamento della ragazza: "Hai la possibilità di essere un esempio, di trasmettere forza e di insegnare qualcosa a chi subisce in silenzio, a chi chiama amore la violenza fisica e psicologica, a chi crede che quel senso del possesso cieco e furioso sia la dimostrazione di un affetto, anziché di una turba psichica o di un'attitudine criminale. Leggo che secondo i bollettini medici stai meglio. No, non stai meglio. Finché continuerai a spalleggiare il tuo aguzzino e a parlare d'amore, sei ancora grave, gravissima. Riprenditi ragazza. La tua salute e la tua vita. Ne hai molto bisogno".

Il consiglio alla madre di Ylenia

E infine un consiglio alla madre di Ylenia: "E alla mamma che non perde occasione per rilasciare interviste davanti all'ospedale, con la figlia in queste condizioni, io consiglierei di cercare meno i microfoni e più dei bravi psicologi. C'è molto lavoro da fare, se vuole proteggere questa ragazza dal fidanzato sbagliato e soprattutto, ma davvero soprattutto, da se stessa".