Messico, bambini malati di cancro curati con acqua distillata

La denuncia arriva dal governatore dello stato messicano di Veracruz, Miguel Ángel Yunes, che ha confermato i sospetti relativi alla precedente amministrazione di Javier Duarte de Ochoa. Le medicine oncologiche, infatti, sarebbero state preparate con un composto simile all'acqua distillata e il governo ne era a conoscenza.

Con questi "farmaci" venivano curati i bambini malati di cancro mentre, come riporta Il Messaggero, fino ad ora si parla di nove bimbi morti nel Centro de Cancerología messicano tra dicembre 2014 e gennaio 2015 per aver ricevuto medicine fasulle.

L'ex governatore è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro e di comportamento mafioso, attualmente latitante mentre Yunes sta attendendo il completamento delle analisi sui alcuni campioni dei farmaci nonostante sia stato comfermato che non erano chemioterapici ma miscugli a base di acqua: "Un peccato mortale, di una brutalità indescrivibile, un attentato alla vita dei bambini".

Come riporta la Bbc il Segretario della Salute per il Messico José Robles Narro ha promesso di agire per "le persone o aziende interessate" se venissero riscontrate irregolarità e individuate responsabilità per quello che viene definito senza mezzi termini un atto criminale e disumano.