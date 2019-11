Messico, trovata la "vera" nonna Coco: ha 105 anni ed è identica al personaggio Disney

Messe una accanto all'altra sembrano praticamente la stessa persona. Soltanto che una si chiama Mamà Coco ed è un personaggio di fantasia, protagonista del film d'animazione Disney Pixar "Coco". L'altra è una donna vera, in carne e ossa, che oggi ha 105 anni e vive a Santa Fe de la Laguna, in Messico, nella pittoresca cittadina del comune di Quiroga, nello stato del Michoacán, e si chiama Maria de la Salud Ramirez. E sono proprio identiche: tutte e due hanno gli occhi piccoli, leggermente a mandorla, due lunghe trecce ai lati e, addirittura, lo stesso naso.

La rivelazione della vera "Coco"

Secondo quanto riportato da Fanpage, a due anni dall'uscita del celebre film, che affronta il tema della vita dopo la morte, il network La voz de Michoacán sarebbe riuscito a trovare la donna che per molti somiglia molto al personaggio che ha ispirato la storia, uscita al cinema nel 2017. In base a quanto ricostruito dal giornale messicano, la donna avrebbe raccontato di come, ormai più di due anni fa, alcune persone di origine britannica le avrebbero fatto visita, scattandole anche diverse fotografie. E di fatto, la bisnonna del protagonista del film, Migue, esiste davvero.

Tutte le somiglianze con il personaggio

Maria de la Salud è nota per essere una delle persone più longeve del Messico. In questi giorni, la sua famiglia ha sostenuto che la Disney si sia ispirata a lei per poi ricreare il riuscito personaggio del film d'animazione. E a conferma di questa tesi ci sarebbe anche il fatto che la donna sia in sedia a rotelle, nel cartone così come nella realtà. Tuttavia, la famiglia della donna avrebbe specificato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte di Disney Pixar, ma si è detta sicura di aver ricevuto diverse visite probabilmente per "studiare" il personaggio. Dopo l'uscita nelle sale del celebre film, i visitatori che passano a salutarla nella sua casa sono numerosissimi: in tanti, infatti, le hanno chiesto delle foto ricordo o dei selfie.

La smentita della Disney

Dopo queste dichiarazioni pubbliche, la Dinsey, attraverso le parole del regista del film, Lee Unkrich, ha fortemente smentito questa versione e ogni relazione tra il personaggio della finzione e la donna di 105 anni. L'autore, infatti, via Twitter, su Coco ha specificato: "Non è una storia vera. Mamà Coco non è basata su alcun personaggio realmente esistito tra quelli che abbiamo incontrato nelle nostre attività e nei nostri viaggi".

This is not a true story. The character of Mamá Coco was not based upon any real person we met in our travels. She sprang solely from our imagination. https://t.co/sIYIYrrqEO — Lee Unkrich (@leeunkrich) November 4, 2018

Unkrich ha infatti assicurato sul fatto che il personaggio è nato soltanto dall'immaginazione e dalla fantasia di chi ha creato il cartone.