Messina, ex fidanzata data alle fiamme: condannato a 12 anni

Ha tirato una bottiglia di benzina addosso all'ex fidanzata incinta e poi le ha dato fuoco. Lei ha riportato delle ustioni nella parte bassa del corpo e ha perso il bambino. Lui è stato condannato a 12 anni di carcere.

I dieci anni chiesti dal pm Antonio Carchietti non sono infatti sufficienti. Quanto fatto da Alessio Mantineo è tentato omicidio. E a nulla sono valse le parole dell'ex fidanzata Ylenia Bonavera, che ha cercato di difenderlo. Il gup di Messina è andato oltre: 12 anni di reclusione per il giovane.

La versione della ragazza

Il giudice non ha creduto alla versione di Ylenia che, un mese fa, è andata in aula a scagionare il ragazzo. "Non è stato Alessio, non ho visto chi era, aveva un cappuccio, ma non era Alessio". Una dichiarazione che ribalta completamente quella fatta dalla stessa giovane subito dopo l'agguato.

L'arresto