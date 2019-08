Messina, sindaco caccia due senzatetto stranieri. E scoppia la polemica

Continuano le polemiche contro il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Pochi giorni fa alcuni clochard immigrati che dormivano davanti al "Palacultura", la galleria d’arte moderna e contemporanea del capoluogo siciliano, sono stati cacciati dalla polizia locale.

Su Facebook è diventato virale il video del blitz pubblicato dal primo cittadino sulla sua pagina. "Palacultura: sgombero in corso dei nuovi padroni della struttura! Si inizia ad applicare l'ordinanza (anti-bivacco, ndr) del sindaco De Luca!", si legge nel post che accompagna la pubblicazione del breve video, in cui è possibile vedere nitidamente anche i volti dei due clochard che dormivano in condizioni precarie davanti all'edificio destinato alla cultura a Messina.

Fa sorridere che le mie misure a tutela del decoro urbano siano strumentalizzate sia dal M5S che da insigni esponenti della sinistra", ha detto, "Sbaglio o i primi sono gli stessi che hanno fiancheggiato per un proprio tornaconto politico l'approvazione dei decreti sicurezza che l'Unione Europea ha più volte ammonito? Per gli afflitti intellettuali di sinistra, sbaglio o siete gli stessi che hanno sostenuto nella precedente legislatura il decreto Minniti, il quale prevedeva severe azioni repressive proprio contro il bivacco e l'ambulantato?" E ha aggiunto "Non faccio lo spaccone contro i poveri, sono il sindaco e come tale devo garantire la sicurezza e il decoro della città, contro chi la imbratta, la sporca e la deturpa con ogni forma di azione che violi la legge

Dopo la pubblicazione delle immagini si è scatenata una pioggia di polemiche sui social. "" il commento più significativo di un cittadino. Ancora, "", scrive un altro. I sostenitori del sindaco, però, non sono mancati. "". Un altro cittadino, tra i commenti sulla pagina del sindaco, aggiunge: "".Cateno De Luca, sindaco di Messina dallo scorso anno, ha risposto alle polemiche. "".

" A tutti quelli che si sono indignati per il video del blitz mattutino al Palacultura, in cui la polizia municipale intima a due extracomunitari di non utilizzare uno spazio pubblico come propria dimora dico: 'Siete degli ipocriti'", ha continuato De Luca, " L'alternativa c'è, si chiama 'Casa di Vincenzo', una struttura di accoglienza che offre un ricovero notturno, purtroppo snobbato da questi individui. Gli stessi, tra l'altro, sono stati più volte redarguiti, ma continuano a fare i propri comodi. Fanno parte di una vasta organizzazione che proviene da Catania ". De Luca ha sottolineato, inoltre, di aver ricevuto tante segnalazioni in riferimento alla zona del Palacultura.