Messina, spunta una foto prima dell'aggressione: Ylenia e Alessio erano insieme

Ylenia è stata bruciata viva dal suo ex fidanzato nella notte tra il 7 e l'8 gennaio, ora spunta una foto che i due si sono scattati qualche ora prima dell'aggressione.

Nonostante le telecamere incastrino Alessio, Ylenia continua a difenderlo. Lo ha fatto a Pomeriggio Cinque, a Domenica Live e lo fa su Facebook. La 22enne, secondo i procuratori che indagano sul caso, sarebbe stata aggredita con una bottiglietta di benzina dal suo ex fidanzato alle 5 di domenica mattina.

Ma cosa è succeso prima fra i due? Se in un primo momento potevano essere avanzate ipotesi di un litigio, ora una foto chiarisce ogni dubbio. Alessio, prima di dare fuoco ad Ylenia, era con lei in una discoteca di Messia (Oh mio Dio, ndr). I due, infatti, si sono fatti immortalare, mentre sono appoggiati al bancone del bar. I due sono sorridenti e sembrano divertirsi assieme.

Ma un particolare ha permesso agli inquirenti di ricostruire ancora più precisamente cosa è successo quella sera. Nell'immagine scatta in discoteca, infatti, Alessio indossa lo stesso giubbotto e la stessa sciarpa con cui è stato beccato qualche ora dopo dalle telecamere di sicurezza del distributore dove ha preso la benzina per dare fuoco a Ylenia. Ma nonostante queste prove, Ylenia continua a difendere il suo ex fidanzato, dice di amarlo e di volerlo tirare fuori dal carcere " perché innocente e sono pazza di lui ".