Meteo, è allerta maltempo in tutta Italia: nubifragi e trombe d'aria da Nord a Sud

La morsa del maltempo non sembra lasciare il Paese e in tutta Italia è allerta meteo.

Piogge torrenziali, allagamenti e venti forti hanno bloccato moltissime città e già da ieri i meteorologi avevano previsto l'intensità del maltempo che avrebbe investito la penisola.

Dopo la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.

Nel frattempo, le varie regioni si sono organizzate. A Roma le scuole di ogni grado sono rimaste chiuse. In Liguria i torrenti, a partire dal Bisagno e dal Polcevera, sono monitorati con estrema attenzione così come in costante monitoraggio è il Ponte Morandi.

Il forte vento ha già causato i primi danni a Milano: un albero è caduto su un'auto in transito. La vettura è stata colpita in pieno e il guidatore 25enne è stato portato in codice giallo in ospedale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia.

In Piemonte è allerta arancione nel Nord e Sud della regione, gialla nel resto del territorio.

Grave la situazione in Friuli Venezia Giulia dove è allerta rossa. Strade interrotte, famiglie evacuate ed esondazioni dei fiumi di Carnia e Valcellina e ancora si attende l'arrivo dello scirocco a 150 km/h.

Non va meglio in Trentino Alto Adige: forti precipitazioni piovose e neve oltre i 2200 metri. Anche in questa regione il maltempo ha causato l'esondazione dei fiumi. I canali straripati hanno allagato le colture e le frane hanno bloccato alcune delle strade principali.

Scuole chiuse anche a Firenze e Livorno e blocco dei traghetti per l'isola d'Elba, Giglio e Giannutri. Collegamenti bloccati anche in Campania, mentre in Calabria è ancora critica la situazione nel Crotonese a causa della forte ondata di maltempo che ha investito il versante ionico.

Raffiche di vento in Sardegna e Palermo dove navi e aerei sono stati bloccati. Voli cancellati dall'aeroporto "Falcone-Borsellino" e aerei dirottati a Catania e Trapani.

A causa del maltempo, un'auto è stata colpita dal crollo di un albero nel frusinate. Le due persone a bordo sono deceduto. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.