Meteo, arriva la "minaccia Balcanica": freddo e gelo sull'Italia

Il weekend che sta per arrivare non sarà certo dei più facili. Di fatto secondo quanto riportano gli esperti meteo di 3Bmeteo nelle prossime ore ci saranno abbondanti nevicate sulle Alpi e nel Triveneto. Piogge intense invece arriveranno su Lazio, Umbria e Campania. Temporali forti anche la Sardegna. Si salveranno invece la Sicilia e la Calabria. Ma da sabato i temporali toccheranno anche il Sud colpendo anche Basilicata, Puglia e Sicilia e Calabria. Miglioramento invece al Nord, soprattutto nella pianura. Ma il vero dato da sottolineare riguarda è il calo drastico delle temperature. Una vera e propria ondata di freddo arriverà da venti provevnienti dai Balcani. In questo caso dunque le temperature potrebbero scendere sotto le medie stagionali. Freddo comunque accompagnato da bel tempo a partire dall'inzio della prossima settimana. Infatti il momento più duro sarà quello del weekend. Da lunedì potrebbero cambiare molte cose con schiarite su tutto il Paese. Resterà però l'aria gelida etichettata dagli esperti come "minaccia balcanica" che ci regalerà una settimana di fatto al gelo. Torna dunque l'ondata di freddo che ha scandito l'Immacolata.