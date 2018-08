Meteo, dopo il caldo temporali in arrivo e temperature giù

Fa sempre caldo sull'Italia, soprattutto sulle grandi città, con valori diurni roventi, ma anche con notti piuttosto afose. Tuttavia, nelle prossime ore un passaggio temporalesco porterà nei prossimi giorni un pò di refrigerio al Centro-Sud, anche se in realtà i termometri si abbasseranno solo di 3 o 4 gradi.

Calo termico inferiore invece al Nord. Oggi rovesci e fenomeni temporaleschi sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, ma tempo instabile anche su basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, con temporali fino a Roma.

Domani sono previsti fenomeni temporaleschi più intensi, con più alto rischio di grandine: oltre alle regioni meridionali peninsulari, a rischio anche il Lazio, con possibilità di fenomeni forti fino a Roma.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, dice che "nel prossimo weekend farà ancora caldo; ma persisterà anche il rischio di temporali, oltre che sull'arco alpino, anche sul medio/basso Tirreno e sulle Isole maggiori. Le temperature potrebbero tornare ad aumentare all'inizio della prossima settimana".

Allerta maltempo

Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte. Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune di Milano ha disposto l'attivazione del Centro operativo comunale, per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Inoltre sarà attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

Bollino rosso

Domani sarà il terzo giorno consecutivo da "bollino rosso" a Firenze. L'Amministrazione comunale raccomanda di limitare le attività all'aperto soprattutto per gli anziani ma anche bambini e soggetti fragili, oltre a tutti i consigli utili per affrontare le ondate di calore che sono a disposizione sul sito della protezione civile. Le altre città più calde, secondo il Ministero della Salute, sono: Torino, Milano, Verona, Bolzano, Brescia, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Perugia, Viterbo, Rieti, Pescara, Roma, Latina, Frosinone, Campobasso.