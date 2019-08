Meteo, al Nord temporali e al Sud bollino rosso per il caldo in sei città

Temporali al Nord e caldo africano al Sud. Ancora una volta, l'Italia è divisa in due. Infatti, oggi, le regioni settentrionali saranno interessate da temporali, con possibili grandinate, mentre nelle città meridionali la colonnina di mercurio toccherà ancora punte di 38 gradi, con un'umidità di oltre il 30%.

Un'area di bassa pressione interesserà i settori alpini, con precipitazioni che, in alcune regioni, risulteranno particolarmente intense, in particolare su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia e, successivamente, sul Veneto. Già ieri, il dipartimento della protezione civile delle regioni interessate aveva emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di oggi l'allerta arancione per le zone occidentali della Lombardia e quella gialla per Valle d'Aosta e parte di Piemonte, Lombardia e Veneto. Il Centro meteorologico lombardo ha allertato la popolazione, prevedendo venti molto intensi ai confini con il Piemonte, e temporali sparsi, con possibili grandinate di medie dimensioni, a nord-ovest.

Al Sud, invece, il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi saranno 6 le città da bollino rosso, con un'allerta di terzo livello (la più elevata), che interesserà Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Qui, le temperature oscilleranno tra i 34 e i 36 gradi. Al Centro e in Sardegna, si incontreranno le due tendenze: su alcune zone regnerà il sole, mentre su altre si verificheranno episodi di pioggia e nuvolosità.

Da mercoledì, invece, il caldo dovrebbe dare una tregua anche alle regioni del Sud e il termometro dovrebbe segnare almento 4 o 5 gradi in meno di media in tutta la Penisola.