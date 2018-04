Il meteo del primo maggio: rovesci e temporali

Il ponte del primo maggio sarà totalmente diverso rispetto a quello del 25 aprile. Gli esperti meteo di fatto sottolineano come di fatto sta per arrivare un importante peggioramento nelle condizioni meteo sul Paese. Di fatto una "saccatura atlantica", come riporta ilMeteo.it potrebbe si posizionerà sull'Europa occidentale tra Francia e penisola iberica fino a toccare la Sardegna. Da questo fenomeno potrebbe arrivare una perturbazione già sulle zone della Sardegna per poi toccare le regioni tirreniche e il Lazio sempre nella giornata del primo maggio. Un peggioramento è anche previsto sui rilievi del Piemonte, in Valle d'Aosta e anche in Lombardia.



Su queste tre regioni si registreranno rovesci sparsi. Insomma di fatto per quanto riguarda la giornata del primo maggio si registrerà dunque un peggioramento di questo quadro climatico che da circa 10 giorni accompagna la Penisola. Sul fronte delle temperature si registreranno punte di 23 gradi nel Nord-Est, fino ai 20 gradi di Milano. In Toscana e nel Lazio i valori delle massime non supereranno i 21 gradi. Al sud invece 25 gradi in Calabria e 24 a Bari. Questo nuovo ciclo di tempo instabile accompagnerà tutta la prima settimana di maggio.