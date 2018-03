Il meteo per Pasqua e Pasquetta da nord a sud

Il weekend di Pasqua potrebbe portare una intensa perturbazione sulla Penisola. Di fatto le piogge potrebbero arrivare sia venerdì che sabato. Per quanto riguarda la domenica di Pasqua la perturbazione dovrebbe riguardare soprattutto il Centrosud con qualche temporale soprattutto al mattino. Nel pomeriggio, come riporta 3bmeteo, le piogge riguarderanno soprattutto l'Appennino arrivando fino al medio-basso adriatico. Il sole invece arriverà soprattutto sulle Isole Maggiori, sulla Toscana e anche su parte del Nord Italia. Qualche rovescio invece riguarderà il Nordest con alcune nevicate sulle Alpi del confine.



Le temperature per Pasqua saranno tendenzialmente in discesa al Centrosud e anche al Nord. Per quanto riguarda invece la giornata di Pasquetta il sole dovrebbe arrivare su tutta la Penisola. Si registrerà la presenza di qualche nuvola sulle zone tirreniche soprattutto nelle ore mattutine. Le temperature saranno in aumento da nord a sud. Insomma per chi ha voglia di fare una scampagnata la giornata di lunedì sarà certamente soleggiata. Le gite fuori porta dunque non saranno bagnate dalla pioggia.