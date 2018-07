"Mi dici che ore sono?". Poi le rapine: arrestato un senegalese a Monza

Un senegalese di 24 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di furto. Gli agenti lo hanno fermato dopo aver monitorato almeno tre episodi sospetti. Il primo furto è stato messo a segno rapinando una minorenne, gli altri due invece rapinando due passanti in stazione. Dai video in possesso della polizia emergono alcune circostanze particolari: l'uomo fermata le sue vittime chiedendo l'ora. Poi con un manovra improvvisa le derubava dandosi alla fuga.

Furti questi che sono stati immortalati dalle telecamre di sorveglianza presenti nella struttura della stazione. L'uomo sarebbe noto alle forze dell'ordine perché lui stesso era stato vittima di una rapina sempre nella stazione di Monza. Per quell'episodio finirono in manette tre sudamericani. Ma dopo aver subito la rapina, proprio il senegalese di 24 anni si è messo all'opera derubando i passanti all'interno della stazione. Ad inchidarlo le immagini che ora verranno analizzate dagli investigatori per capire anche quale tecnica ha usato il senegalese per mettere a segno i suoi colpi. (Clicca qui per guardare il video)