"Mi innamoro e viaggio senza spese". Parola di Tindersurfer

Si è autoproclamato "tindersurfer numero uno" al mondo, ossia persona che viaggia usando gli incontri dell'app di dating per risparmiare sull'alloggio. Il 25enne belga Anthony Botta ha infatti girato il mondo senza spendere nemmeno un euro in hotel: il giovane si è sempre fatto ospitare dalle ragazze conosciute su Tinder e ora è alle prese con la pianificazione del suo prossimo viaggio. Destinazione: Nuova Zelanda.

Il giovane, per trovare alloggio, usa la versione a pagamento Tinder Plus, che permette agli utenti di mettersi in contatto con persone in luoghi diversi da quello in cui si trovano. E così, armato di una bella faccia tosta, come racconta Repubblica, il 25enne ha già visitato 20 città in otto Paesi condividendo tutto su Instagram.

Niente stress da ricerca dell'hotel e prenotazione. Basta scorrere su Tinder alla ricerca di un match che assicuri un posto dove dormire e il gioco è fatto. Ma i tentativi del playboy non sono sempre andati a buon fine. Botta ha rivelato che circa la metà delle persone con cui ha parlato lo hanno insultato e cancellato dai contatti. "Su 100 donne, circa la metà, mi ha insultato - ha dichiarato il giovane – e alcune mi hanno risposto 'no, vivo con i miei genitori'".