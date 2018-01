Michelin, chef 3 stelle rimosso dalla guida: lo aveva chiesto lui

Aveva chiesto di essere rimosso dalla guida più prestigiosa della cucina. Ora la Michelin lo ha accontentato e ha eliminato dalle sue pagine Le Suquet, il ristorante francese tre stelle dello chef Sébastien Bras.

Lo scorso settembre, lo chef del tre stelle, situato nella regione centro-meridionale di Aveyron, aveva denunciato la forte pressione a cui era sottoposto dalla presenza nella guida, chiedendo di poterne uscire. "Sei ispezionato due o tre volte all’anno, non sai mai quando. Questo significa che ogni giorno uno dei 500 piatti che lasciano la cucina potrebbe essere giudicato" , aveva spiegato Bras.

"Forse sarò meno famoso ma lo accetto". Lo chef ha annunciato così di voler "iniziare un nuovo capitolo" della sua vita e della carriera lavorativa "senza dovermi chiedere se le mie creazioni piaceranno agli ispettori Michelin".

La reazione di Michelin

"È difficile per noi avere sulla guida un ristorante che non vuole esserci" , ha spiegato Claire Dorland Clauzel, vice presidente esecutivo della Michelin. " Questa è la prima volta che riceviamo una richiesta ufficiale di questo tipo. Ci sono state chiusure di ristoranti, chef che hanno deciso di fare qualcos'altro, per cambiare il loro concetto di ristorazione".

Prima volta quindi, ma potrebbe non essere l'ultima. Poche settimane anche lo chef Jérôme Brochot de Le France, un hotel con ristorante a Montceau-les-Mines nella bassa Borgogna, ha scritto alla Rossa chiedendo di poter restituire la stella Michelin riconfermatagli di anno in anno sin dal 2005. Una scelta - aveva spiegato lo chef - imposta dalla difficoltà di sostenere i costi di mantenimento che un ristorante stellato comporta.