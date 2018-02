Migrante sulla bicicletta ​pedala in superstrada

Se ne va tranquillo, come se niente fosse. Un ragazzo di colore, forse un migrante, sorride alla telecamera di un cittadino incrdulo. Siamo nelle Marche, tra Civitanova e Montecosaro. Qui un ragazzo gira indisturbato in bicicletta in superstrata, una via ad alta percorrenza dove - ovviamente - sarebbe vietato sgambettare in sella ad una Graziella.

A lanciare l'allarme, come riporta PicchioNews che ha pubblicato il video dell'impresa (guarda), è stato un automobilista. Il quale dopo aver visto il giovane di colore pedalare in superstrada si è fermato in una piazzola per registrare l'assurda scena con il cellulare. Neppure una parola, durante il video. A parlare sono le immagini e quel giovane straniero correre tra la corsia di destra e i guard rail.

La scena ricorda molto da vicino quanto successo alcuni mesi fa a Susa, dove un poliziotto si è trovato ad intervenire in una situazione simile ed aveva avuto la cattiva idea di registrare un filmato in cui criticava la Boldrini, l'immigrazione e le "risorse boldriniane". Per quel video l'agente era stato sospeso e infine reintegrato in servizio. In quel caso un migrante era entrato sulla Torino-Bardonecchia con la sua bicicletta ed aveva percorso un lungo tratto finché non era stato intercettato dalla Polstrada. Il resto è cronaca più che conosciuta, con gli insulti dell'agente alla Boldrini e al migrante e tutta la polemica che ne è seguita.