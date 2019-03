Migranti, l'iniziativa buonista della scuola: studenti in gita al centro d'accoglienza

Il buonismo all'interno della scuola non è un mistero, specie sul delicato tema dell'accoglienza dei migranti. Ma che questa volta c'è molto di più di un semplice sospetto. L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Bachmann di Tarvisio ha infatti deciso di organizzare due incontri nella caserma Meloni (Coccau) con i responsabili del Centro di accoglienza e i migranti ospitati nella struttura. Gli studenti avranno questi incontri l'1 e il 4 aprile.

La decisione della scuola non piace a molti. E La Lega ha già iniziato la sua battaglia contro la decisione dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Bachmann. Secondo Stefano Mazzolini, consigliere della Lega del Friuli-Venezia Giulia: " È vergognosa la strumentalizzazione di giovani studenti per perorare la causa buonista di chi a parole è solidale con tutti, ma nei fatti si dimentica del vicino di casa ".