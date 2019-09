Migranti, l'Ocean Viking verso Messina

Alla vigilia dell'accordo farsa con la Ue, il governo si prepara a far sbarcare altri migranti. Si tratta dei 182 a bordo della Ocean Viking.

Oggi pomeriggio, infatti, alla nave della Ong il Viminale ha assegnato il porto di Messina. Non è noto ancora in che tempi di navigazione la Ocean Viking, con a bordo quasi 200 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale in più interventi, raggiungerà il porto siciliano.

Proprio domani a La Valletta si firmerà un accordo che prevede la redistribuzione su quote fisse (il 25% alla Francia e il 25% alla Germania) dei migranti che sbarcano in Italia e a Malta. Tra i temi in ballo ci sono però la rotazione dei porti di sbarco, l'inserimento dei ’migranti economici' nella redistribuzione, sanzioni per chi non accoglie e i rimpatri a carico di Frontex. Una riunione molto attesa ma dall’esito non scontato perché sembra difficile che i Paesi Ue accettino in particolare di prendersi in carico le persone appena sbarcate senza lasciare ai Paesi di approdo l'onere di identificarli e stabilire se hanno davvero diritto all'asilo.