Milano, 3 operai morti intossicati: procura apre un fascicolo

Tiziana Siciliano, capo del pool "ambiente, salute e lavoro" e procuratore aggiunto di Milano e il pm Gaetano Ruta hanno aperto un'indagine per omicidio plurimo colposo dopo l'incidente alla Lamina di ieri sera. Tre operai hanno perso la vita dopo essere rimasti intossicati. Un altro operaio invece sat lottando tra la vita e la morte: è in condizioni gravissime. Di fatton adesso i magistrati stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto dentro lo stabilimento. Di fatto i sensori che segnalano la fuoriuscita di monossido di carbonio e azoto non sono entrati in funzione. I pm hanno già svolto un sopralluogo e la ditta è stata posta sotto sequestro. Le operazioni di soccorso nella serata di ieri sono andate avanti per parecchie ore. Sei persone sono state immediatamente trasferite negli ospedali di Milano e Monza. Tre di queste sono morte subito dopo l'arrivo in ospedale. Altre due ricoverate in codice verde, mentre un'altra resta ancora in condizioni gravi. E questa mattina colleghi e familiari degli operai hanno posto delle corone di fiori e messaggi per gli operai che hanno perso la loro vita sul posto di lavoro.