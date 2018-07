Milano, aggrediti sanitari dell’ospedale: fermati marocchini

Ennesimo episodio di violenza all’interno di un Pronto Soccorso, stavolta verificatosi nella struttura dell’ospedale Bassini a Cinisello Balsamo (Milano).

L’aggressione si è verificata nella mattinata di ieri intorno alle 6:30. Due marocchini, in condizioni visibilmente alterate, si sono scagliati contro il personale sanitario di turno, in tutto cinque persone tra infermieri e medici. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, che hanno provveduto a fermare i due facinorosi, denunciati per minacce e aggressione a pubblico ufficiale, lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio.

Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, la coppia, un uomo di 26 anni ed una donna di 21, sarebbe arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale in ambulanza, in seguito ad un episodio di aggressione ancora tutto da verificare. I due, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, senza attendere il proprio turno, hanno fatto irruzione all’interno della zona dedicata alle visite, ed hanno aggredito il personale sanitario con spinte e calci.

Gli operatori hanno fortunatamente riportato lesioni di lieve entità, con pochi giorni di prognosi.