Milano, blitz dei vegani nella gastronomia Peck

Attacco a sorpresa degli animalisti nella storica gastronomia milanese Peck. Gli attivisti del movimento "Iene vegane" ieri sera hanno preso di mira la gastronomia, hanno fatto irruzione nello storico negozio, hanno occupato l'ingresso, mostrando i piedi insanguinati e confezionati come fossero zamponi di maiale. L'obiettivo, hanno spiegato gli animalisti, era mostrare a tutti clienti come il piatto che è finito sulla tavola di milioni di italiani la sera di Capodanno in realtà sia un "arto amputato e aromatizzato di un cadavere animale". Le forze dell'ordine, chiamate dal personale del negozio, hanno atteso che la manifestazione si concludesse senza incidenti.